Guida autonoma in Italia e in Europa: Eros Pessina ne parla su Rai3

“Spaziolibero”, rubrica di Rai Parlamento in onda su Rai 3, è dedicata al mondo dell’associazionismo; il suo principale obiettivo è dar voce a una pluralità di soggetti diversi, facenti parte della rete di servizi offerti dal territorio italiano.

Eros Pessina parteciperà alla puntata dedicata ad un suo “cavallo di battaglia”: il tema legato alle strade ed alla sicurezza, oggi in particolare alle strade intelligenti. Infatti l’imprenditore della segnaletica stradale si occupa da più di 25 anni di sicurezza stradale a livello italiano, sia in qualità di coordinatore UNI sia anche a livello europeo e comunitario, come membro esperto al CEN (Comitato Europeo di Normazione) a Bruxelles.