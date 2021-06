Tentano di borseggiare un turista in centro: in manette coppia di rumeni

Una donna di 41 anni e un uomo di 35 sono stati arrestati domenica pomeriggio in centro dalla Polizia per tentato furto.

Un famiglia, in vacanza a Torino, si trova in piazza Carignano prima di andare a pranzo. A distanza la giovane figlia ha visto un uomo con le mani nello zaino del papà. Le sue grida hanno attirato l’attenzione del genitore, che si è subito reso conto delle cerniere aperte: l'uomo ha iniziato ad urlare per richiamare gli agenti.

Una donna lì presente, dopo aver detto alla vittima di aver frainteso, ha preso per il braccio il borseggiatore e si è allontanata. Padre e figlia hanno inseguito per le vie del centro la coppia, che a un certo punto si è separata prendendo strade diverse.

Una fuga inutile, poiché l’uomo è stato fermato in via Principe Amedeo angolo via Accademia Albertina dagli agenti della Squadra Volante intervenuti. La donna, invece, è stata bloccata in via Po dalla Municipale che aveva udito le urla dei diversi membri della famiglia.