Incendio nei capannoni della ex Ilte di Moncalieri, nessun ferito

Non è stata la prima volta e probabilmente non sarà neppure l'ultima. Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 2 giugno, si è sviluppato un incendio nei capannoni della ex Ilte di Moncalieri, azienda ormai chiusa da anni.

Il focolaio, quasi certamente (come i precedenti) di origine dolosa, ha inghiottito diverso materiale nell'area abbandonata, sprigionando un'alta colonna di fumo visibile anche a distanza.

Sul posto si sono prontamente portate alcune squadre dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona: per fortuna non si sono registrati feriti o persone coinvolte.