In piazza San Carlo una targa per Marisa Amato ed Erika Pioletti: “Doveroso, ma nulla cancellerà il dolore” [VIDEO e FOTO]

Alla cerimonia hanno partecipato i famigliari delle due donne, la sindaca Chiara Appendino , il presidente della Circoscrizione 1 Massimo Guerrini, il presidente del Consiglio Comunale Francesco Sicari e la rappresentanza dell’Associazione “Quelli di.. via Filadelfia”, che da anni si sono battuti per l’apposizione di questa targa.

“ Li ringrazio, si sono prodigati sin dall’inizio ” afferma Danilo D’Inge o , figlio Marisa Amato. “ A noi come famiglia fa davvero piacere, non ci riporterà indietro nostra mamma e gli anni di sofferenza. Ma credo sia giusto che la Città di Torino ricordi con questo simbolo quello che è accaduto 4 anni fa ”. “ Era una mamma, nonna e moglie, unica. Davvero presente ” è il ricordo del figlio.

Alla cerimonia di scoprimento della targa, proprio di fronte alle scale di ingresso al parcheggio di piazza San Carlo, ha partecipato il trombettiere della banda musicale del Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino.

L'intervento di Francesco Sicari

“Quel 3 giugno - ha sottolineato il presidente del Consiglio Comunale, Francesco Sicari, in rappresentanza della Città - doveva rappresentare un giorno di festa per una parte della città, il risultato più alto, in termini calcistici, della squadra del cuore. Quella sera, però, non ci fu nessuna festa, è successo qualcosa di drammatico e oggi tutti sappiamo che quella sera non erano presenti solo migliaia tifosi".