Viaggio in Grecia: alla scoperta di Milos

Siamo amanti della Grecia e siamo alla ricerca di una destinazione nuova, per il momento abbastanza abbordabile dal punto di vista economico e non eccessivamente affollata? L’isola di Milos fa proprio al caso nostro.

Se non siamo alla ricerca del divertimento allo stato puro e della mondanità proposte da isole come Santorini o Mykonos, ma abbiamo voglia di una vacanza fatta di paesaggi meravigliosi, alla scoperta di spiagge incontaminate e tradizioni caratteristiche della cultura greca, non possiamo fare scelta migliore.

Cosa fare a Milos

Milos fa parte delle Cicladi, ma è meno rinomata rispetto alle sue “sorelle maggiori”. Gli operatori turistici sono comunque convinti che in breve tempo anche quest’isola verrà presa d’assalto dal turismo di massa. Ecco perché conviene approfittare del momento favorevole ed organizzare la propria vacanza in questa destinazione. Raggiungere l’isola inoltre non è difficile e possiamo trovare facilmente informazioni utili su come arrivare a Milos.

Le spiagge sono il vero punto forte dell’Isola, che è di origine vulcanica. Questa caratteristica regala alla sabbia dei riflessi del tutto unici. Potremo trovare delle porzioni di sabbia color bianco, dorato, rosa o rossiccio. Le acque cristalline e le spiagge selvagge possono essere raggiunte noleggiando un’auto. L’isola è infatti piuttosto grande.

I tramonti su Milos sono rinomati, tanto da far scomodare Santorini per il primo posto sul podio dei più bei tramonti della Grecia. L’Utopia Cafe offre una visione privilegiata per questa vista mozzafiato.

Adamas è il punto di arrivo dell’isola. Niente di ricercato, un porticciolo fermo nel tempo dove poter gustare le prelibatezze di mare appena pescate in uno dei suoi ristoranti dal tratto familiare. E’ proprio questa atmosfera raccolta e rilassata che esercita il suoi fascino sui visitatori.

Ed è proprio qui che potremo iniziare a progettare la nostra escursione in barca, un’attività immancabile per chiunque arrivi sull’isola. Le più belle calette e le spiaggette nascoste sono raggiungibili infatti solamente con questo mezzo. Il tour ci darà anche la possibilità di fermarci nelle zone più suggestive per poter fare un bel bagno rigenerante. Nella scelta del giorno in cui fare il tour in barca teniamo conto del meteo, evitando di uscire in un giorno particolarmente ventoso.

I villaggi dei pescatori sono un’altra tappa immancabile alla scoperta di Milos. I più belli sono Klima, Madrakia e Firopotamos.

Una delle attrazioni turistiche immancabili dell’isola sono le miniere. Tra tutte vi è la miniera abbandonata di Milos, che ha smesso di funzionare nel 1956. Il tempo è come sospeso, con gli attrezzi dei lavoratori lasciati esattamente dov’erano. Mentre facciamo l’escursione, non dimentichiamoci del paesaggio da cartolina che ci circonda! Ad un certo punto arriveremo in una zona dove un’apertura tra le rocce consente la vista sul mare turchese.

Se siamo alla ricerca di un posto esclusivo dove mangiare, allora Pollonia potrebbe essere la scelta migliore. Qui ci sono i migliori ristoranti sul mare, dove mangiare ammirando il paesaggio e con il sottofondo del riverbero del mare.