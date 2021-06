A Torino la task force contro chi abbandona rifiuti: multe fino a 150 euro

Tempi duri a Torino per chi abbandona i rifiuti in maniera "illegale". La giunta comunale, su proposta dell'assessore all'Ambiente Alberto Unia, ha creato una task force di Amiat che avrà il compito di vigilare e fare le multe, anche grazie alle telecamere che immortaleranno chi non conferisce correttamente la spazzatura.

Sempre in quest'ottica la Città posizionerà altri occhi elettronici, che si andranno ad aggiungere ai due già collocati in piazza Don Albera e in corso Mortara.