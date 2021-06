Sparatoria nella notte in via Mughetti: ferito un uomo

Un uomo, di cui al momento non si conoscono le generalità, é stato ferito stanotte, poco dopo le 23.30, in via dei Mughetti, a Torino, da alcuni colpi di pistola esplosi contro un’automobile parcheggiata in strada, forata più volte sulla fiancata.

Sull'episodio sta indagando la polizia. È un 40enne, già noto alle forze dell'ordine, l'uomo ferito a colpi di arma da fuoco questa notte nel quartiere Vallette. La vittima è stata colpita alle gambe ed è ora ricoverata all'ospedale Maria Vittoria, dove è stata operata.