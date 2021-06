Per la giornata mondiale dell'ambiente Amiat gruppo Iren posiziona il Cam al Museo "A come Ambiente"

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, Amiat Gruppo Iren conferma l’impegno per la sensibilizzazione sui corretti comportamenti in favore della sostenibilità ambientale posizionando il CAM – Centro Ambientale Mobile – al Museo A Come Ambiente.

Amiat Gruppo Iren, in qualità di socio fondatore del Museo, attraverso Eduiren, la struttura che in Iren è specializzata nei progetti di educazione ambientale, mette a disposizione le competenze, ma anche la passione, per l’ambiente proponendo attività di informazione attraverso il Centro Ambientale Mobile.