Domenica il 3° Congresso dell’Associazione Marco Pannella di Torino

Domenica 6 giugno si terranno online (piattaforma Zoom) i lavori del 3° Congresso dell’Associazione Marco Pannella di Torino, inizio ore 9.30. I lavori saranno aperti dal saluto al Congresso di Vasco Rossi.

Tra gli ospiti il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il Segretario e il Tesoriere del Partito Radicale Nonviolento e Transpartito Maurizio Turco e Irene Testa, la Presidente di Nessuno Tocchi Caino Rita Bernardini, il fondatore del Fuori Angelo Pezzana, il Direttore del Centro Pannunzio Pier Franco Quaglieni, la Garante dei detenuti del Comune di Torino Monica Gallo, Anna Cerruti di Energie per l’Italia, Edoardo Fiammotto della Scuola di Liberalismo, l’attore Rocco Papaleo, il giornalista Edmondo Bersaina, Direttore della Gazzetta di Torino e altre personalità della cultura e del mondo politico.

Il Congresso dedicherà gran parte dei suoi lavori alla prossima campagna referendaria sui temi della giustizia che in queste ore sono diventate tema di attualità politica per una grande Riforma della Giustizia in Italia. Monica Gallo, Garante dei detenuti del Comune di Torino terrà una relazione sulla situazione del Carcere delle Vallette e sul Cpr di Torino.

I lavori prevedono le relazioni sulle attività svolte nel corso dell’anno del Presidente, Sergio Rovasio, del Coordinatore Mario Barbaro, e della Tesoriere Marianna Ferrara. A seguire il dibattito generale e la rielezione degli organi.

Per Statuto l’Associazione Marco Pannella di Torino svolge le sue attività per promuovere nel territorio di Torino e del Piemonte le attività del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito. Verranno anche discussi i temi che da sempre caratterizzano le attività dei Radicali per la promozione dei Diritti Umani e dei Diritti Civili.

Per partecipare ai lavori scrivere a: radicaliprpiemonte@gmail.com

Verranno inviate a chi ne farà richiesta le credenziali per accedere alla piattaforma Zoom a partire dalle ore 9.30. I lavori si concluderanno alle ore 13 circa.