Chi ha paura del lupo? I test confermano: è stato lui a divorare le pecore sull'Isolone di Bertolla a Torino

La presenza del lupo sulla collina di Torino non è più una novità e adesso ci sono anche le prove: quelle sul dna, che dimostrano come le pecore ridotte in carcasse nella notte tra il 17 e il 18 maggio, sull'isolone di Bertolla, siano state attaccate e divorate proprio dal predatore delle favole per bambini. L'ipotesi è che l'esemplare (o gli esemplari) siano scesi dai boschi di Superga fino al Po. Le pecore erano state uccise, ma non mangiate dal predatore e sul posto erano intervenuti i guardaparco del Parco fluviale del Po della pianura torinese e i veterinari dell'Asl competente per territorio, che avevano effettuato diversi tamponi per recuperare il DNA del predatore sulle carcasse delle pecore.

La notte successiva si era verificata una seconda predazione con altre tre pecore uccise, anche in questo caso non mangiate. La mattina del 19 maggio un tecnico faunistico della Città Metropolitana di Torino aveva compiuto un sopralluogo insieme ai guardaparco e ai veterinari dell'Asl, per effettuare ulteriori tamponi. Erano anche state posizionate due fototrappole, di cui una nella notte successiva aveva ripreso un canide molto simile ad un lupo, anche se l'immagine non era del tutto nitida.



“Nessun cittadino ha corso rischi, perché l’Isolone di Bertolla è chiuso al pubblico e dato in concessione ad un allevatore che vi tiene allo stato brado diversi animali - spiega Barbara Azzarà, consigliera metropolitana delegata all’ambiente e alla tutela della fauna e della flora -. Da tempo i guardaparco del parco del Po piemontese effettuano videoriprese di cinghiali, volpi, faine, ricci, per non parlare dei numerosissimi uccelli, prova della qualità ambientale dell’isola".

Il personale di Città metropolitana di Torino, quello del Parco fluviale del Po della pianura torinese e dell’Asl Città di Torino sono prontamente intervenuti per verificare il danno e supportare l’allevatore nell’individuazione della migliore strategia da attuare per difendere il bestiame. Al pastore proprietario delle pecore è stato consigliato di tenere gli animali in una zona chiusa già presente, circondata da un muretto di calcestruzzo sovrastato da una recinzione.

Si tratta dell’attività delle squadre WPIU-Wolf Prevention Intervention Unit, previste dal progetto Life WolfAlps EU, uno strumento pensato appositamente per supportare gli allevatori e rendere meno problematica la convivenza con il predatore.

Le squadre WPIU sono presenti su tutto il Piemonte e nel territorio della Città Metropolitana di Torino sono stati costituiti tre gruppi, formati da personale di vari Enti appositamente formato per intervenire su casi come quello dell’Isolone Bertolla.