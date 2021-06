Verso le Comunali: "A Torino il terzo polo esiste già e il suo candidato è Davide Betti Balducci"

" È Davide Betti Balducci il candidato a Sindaco del Terzo Polo per Torino in corsa per le prossime elezioni comunali. Il Partito Gay per i Diritti LGBT+, Solidale, Ambientalista e Liberale convince le forze di vari movimenti radicati sul territorio che rappresentano i diritti: la lista liberale Torino Civica, il Partito Animalista e le Partite Iva per Torino ".

Lo ribadisce una nota ufficiale del candidato che sottolinea come "Il Terzo Polo per Torino è una coalizione liberale per la tutela dei diritti, si colloca nel centro per dialogare con tutti e decidere in totale autonomia. E’ l’unica e vera alternativa alla destra e alla sinistra che pensano solo a litigare per non risolvere realmente i problemi".