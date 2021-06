Celebrazioni a Santena per i 160 anni dalla morte di Cavour, Cirio: "Un esempio per non mollare nei momenti più duri"

Oltre un secondo e mezzo per un pezzo di storia della nostra città, della nostra regione e del nostro Paese. Il 6 giugno 2021 ricorre il 160esimo anniversario della morte di Camillo Cavour, primo presidente del Consiglio dei Ministri dell’Italia unita e nella giornata di oggi è stato inaugurato ufficialmente il Memoriale Cavour di Santena alla presenza di cariche civili e militari. I lavori di restauro sono stati interamente finanziati e realizzati dalla Struttura di Missione, appartenente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Cirio: "Esempio di come ci si rialza dalle difficoltà"

Tra i presenti, anche il governatore del Piemonte, Aberto Cirio, che sul suo profilo Facebook ha ribadito come Cavour fosse "un uomo, un piemontese che l’Italia l’ha fatta. E non c’era occasione migliore per inaugurare proprio oggi il Memoriale a lui dedicato, che riapre dopo 25 anni e molti lavori di ristrutturazione e restauri".

Un'occasione anche per un parallelo con la situazione attuale: "È soprattutto nelle difficoltà e nei periodi più duri che si deve sempre trovare la forza di non mollare. E noi sapremo rialzarci e ripartire".





Gavazza: "Oggi come allora, servono infrastrutture"