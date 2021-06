Feste di via, prorogato il regime transitorio anche al secondo semestre dell'anno

Feste di via, prorogato il regime transitorio per il secondo semestre dell'anno

E' prorogato il regime transitorio, per il secondo semestre 2021, del Regolamento comunale delle Feste di Via, cosi' come già applicato nel secondo semestre 2020, causa emergenza sanitaria da Covid-19. La proroga consentirà alle Circoscrizioni di provvedere autonomamente al Calendario delle Feste di Via.

Le Circoscrizioni che hanno riportato un'estensione territoriale, possono autorizzare 2 Feste di Via per ogni Domenica ( una per ciascuna ex Circoscrizione). Per contribuire al rilancio delle attività commerciale la delibera (approvata dal Consiglio comunale con 28 voti favorevoli e 5 astenuti) prevede, in via straordinaria e in deroga al Regolamento Feste di Via, che le Circoscrizioni possano autorizzare lo svolgimento di ulteriori 4 Feste di Via, da effettuarsi nell'orario 20-24 dei giorni non festivi nel periodo compreso tra l'inizio di luglio e la fine del mese di ottobre 2021.

Queste Feste di Via non potranno essere costituite esclusivamente dalla presenza di attività commerciali e dovranno essere caratterizzate da momenti di svago, animazione e intrattenimento culturale. Nel caso in cui si preveda la presenza di operatori commerciali su area pubblica, il loro numero non potrà essere superiore al doppio delle attività economiche previste.