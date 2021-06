Pochi millimetri di pioggia bastano per allagare alcune strade a Torino

Sono stati sufficienti 25 millimetri di pioggia, ma concentrati in poco tempo, a creare disagi soprattutto per la viabilità in alcune zone di Torino, dove alcune strade sono state allagate.

I problemi maggiori si sono registrati in corso Regina Margherita e in corso Lecce, dove l'acqua non è riuscita a defluire verso tombini è ha invaso la carreggiata. Allagamenti anche in alcuni comuni della cintura e nel cuneese, al confine con la provincia di Torino.

La precipitazione più abbondante registrata dalla rete di stazioni Arpa, a Coazze, in valle Sangone, con 71 mm di pioggia, di cui 52 in un'ora. E problemi si annunciano anche domani, visto il perdurare del maltempo.