Alpignano, nella notte il Ponte Nuovo è chiuso alla circolazione, ma è una bravata. L'ira del sindaco: "Fatto gravissimo"

Un cartello di chiusura e lo stop al traffico. Nulla di "strano", nella vita di tutti i giorni. Se non fosse che - quanto capitato questa notte ad Alpignano sul Ponte Nuovo - è opera di ignoti e non dell'amministrazione pubblica.

Solo una bravata? Questo ancora non si sa. Ma i disagi creati sono immaginabili, così come la rabbia del sindaco, Steven Palmieri, che ha commentato: "Questa notte si è verificato un fatto gravissimo: è stata chiusa da parte di “ignoti” la circolazione sul ponte nuovo in direzione Pianezza. Il gesto è di estrema gravità non solo per i disagi creati ai cittadini, ma a renderlo ancora più grave sono le ripercussioni nei soccorsi di ambulanze, vigili del Fuoco e forze dell'Ordine che una chiusura non pianificata può provocare".