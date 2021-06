Carmagnola si fa bella e si prepara ai nuovi Giovedì sotto le stelle

Le serate si svolgeranno Lungo l’asse di Via Valobra e in Borgo Vecchio con numerosi esercizi commerciali che partecipano attivamente nell’organizzazione delle proposte.

Le strade della città diventeranno di volta in volta “vie della moda”, “vie del gusto e del vino”, “vie della musica” e “vie della magia” con molti negozi aderenti all’iniziativa che si preparano per aperture straordinarie e le attività di ristorazione e somministrazione che proporranno ricche proposte, dagli aperitivi ai piatti tradizionali.

Per ciò che riguarda gli intrattenimenti, musica e spettacoli con artisti di strada, maghi e illusionisti vengono proposti in forma itinerante, così da non creare assembramenti. Saranno gli artisti ad andare dalla gente e non viceversa, come nella speciale serata del 22 luglio dedicata alla magia con artisti che animeranno i locali della città con brevi e spettacolari performance ai tavolini degli avventori.