Manifestazione pro Palestina, corteo e disagi nel centro di Torino per questo sabato pomeriggio [FOTO]

E' partito intorno alle 14.30 dalla zona di Ponte Mosca il corteo che nel pomeriggio di oggi sta creando più di qualche grattacapo alla viabilità nella zona di Torino tra Aurora e il centro della città.



Si tratta di una manifestazione a favore della Palestina, che punta come destinazione finale piazza Vittorio Veneto. Tanti gli striscioni e i cartelli che, senza mezze misure, contestano l'operato di Israele in Medio Oriente. "Israele genocida" è il messaggio che rilancia lo striscione che apre il corteo, mentre sono molte le bandiere della Palestina, ma anche quelle del Libano, di recente interessato dal conflitto.



Lo slogan scelto dagli organizzatori è "Free Palestine: da Gaza alla West bank, al fianco della resistenza".





[Foto dalla pagina autonomia 47]



Arrivati in centro, alcuni manifestanti passando in piazza Palazzo di città hanno raggiunto la statua di fronte al Municipio. Uno si è arrampicato sventolando la bandiera palestinese. "In tantissimi/e abbiamo raggiunto ora Piazza Palazzo di Città e sotto al Comune di Torino a gran voce un deciso 'Stop al genocidio' ", si legge in sulle pagine social dei centi sociali vicini ad Askatasuna.



I manifestanti si sono pi diretti in piazza Castello dove è in corso la manifestazione ‘Tennis & Friends’ all’interno della quale sono stati allestiti alcuni stand delle Forze Armate. Sventolando bandiere palestinesi, si sono soffermati davanti a un F104 esposto in piazza e, gridando slogan a sostegno della Palestina, hanno acceso alcuni fumogeni. Dopo una decina di minuti hanno lasciato la piazza e ripreso il corteo lungo il centro cittadino.