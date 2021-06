L'arte e lo stile di Sonia Delaunay si mostrano a Torino, nella Galleria Elena Salamon

Nel 1923 un produttore di seta di Lione le commissionò cinquanta disegni e l'anno successivo aprì l’Atelier Simultané, in Boulevard Malesherbes. I tessuti realizzati per gli abiti sono caratterizzati da texture vivaci raffiguranti composizioni di rettangoli, cerchi, figure geometriche regolari e irregolari, linee e macchie di colore. La forma lineare e senza tagli dell'abito degli anni Venti era perfetta per questo tipo di silohuettes: non interrompeva il disegno e consentiva ai colori di creare gli effetti dinamici voluti, sui corpi in movimento.

“Sonia Delaunay riuscì a ridefinire il concetto stesso di ‘donna moderna’, tentando di rovesciare la separazione di genere in un mondo dominato dagli uomini – sottolinea Elena Salamon, curatrice della mostra -. La sua è la storia di una donna forte ed esuberante che ha visto l'arte in tutto e che ha saputo superare crisi familiari, finanziarie e due guerre mondiali, mai arrendendosi e continuando invece a reinventarsi, risorgendo dai suoi fallimenti come l'araba fenice per colorare il suo mondo, e quello degli altri, dei colori della sua anima”.

Sonia Terk (poi Delaunay) nasce nel 1885 in Ucraina, studia inizialmente a San Pietroburgo ma nel 1906 si trasferisce a Parigi, dove inizia a dipingere influenzata da Paul Gaugin, Vincent Van Gogh e i Fauves. Nel 1909 conosce Robert Delaunay ed è subito grande amore. Si sposano l'anno successivo dando vita ad un vero e proprio sodalizio artistico, in una Parigi in pieno fermento. Teorizzano il movimento pittorico del cubismo orfico od orfismo, che vedeva il colore come protagonista della loro ricerca artistica; lavorano sui colori complementari, che accostati tra di loro si illuminano a vicenda dando la sensazione di movimento e la possibilità di rappresentare quella che veniva definita “la terza dimensione” ossia il tempo. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale Sonia e Robert si trovano in vacanza in Spagna. Decidono di non tornare a Parigi, ma di restare nella penisola iberica, usando l'isolamento per concentrarsi sul loro lavoro. Sonia rifiuta di limitare se stessa alla pittura, portando l’orfismo oltre i confini della tela. Nel 1917 eseguirà, per Sergei Diaghilev, i meravigliosi costumi per i balletti russi, dando così forma alla sua grande passione per i tessuti. A Madrid, in questo stesso periodo, inizia a vestire l'alta società spagnola. Col rientro a Parigi apre il suo Atelier Simultané, un laboratorio dove la sua arte si espande ai tessuti, agli arazzi, all'arredamento d'interni e all'abbigliamento in una perfetta armonia creativa. Una serie di vicende personali ed economiche, soprattutto a seguito della crisi del '29, la porteranno a chiudere l'atelier ma continuerà a dedicarsi alla moda anche successivamente. Nel 1941 muore il marito Robert. Da lì a qualche anno il genio creativo di Sonia Dealunay viene pienamente riconosciuto: fu la prima donna a cui fu dedicata una retrospettiva al Louvre nel 1964 e a essere decorata con la Legion d'Onore francese nel 1975. Muore a Parigi nel 1979, dopo aver ricevuto premi e gratificazioni nei musei d'arte contemporanea i tutto il mondo ed aver influenzato generazioni di stilisti.