Iren Storia ad Archivissima 2021 con il documentario “Tra storia e futuro”

“Iren Storia: conoscere le proprie origini per progettare il domani” è il titolo dell’evento promosso da Iren nell’ambito di Archivissima 2021 che si è tenuto presso il Polo del ‘900 di Torino.

Al centro, la più che centenaria storia delle diverse realtà aziendali che compongono il Gruppo Iren, nato nel 2010 dall’unione fra le aziende multiservizi di Torino, Genova, Parma, Piacenza e Reggio Emilia e poi sviluppatasi ulteriormente, grazie all’ingresso delle utility di Vercelli e La Spezia.

Il Progetto Iren Storia si propone di raccontare, in primis, il patrimonio culturale e storico del Gruppo, grazie alla testimonianza di numerosi documenti d'archivio, alle fonti grafiche, fotografiche e video e – pertanto - è stato concepito come uno strumento partecipativo aperto, un contenitore vivo, progressivamente implementabile con nuovi elementi.

Nel corso dell’evento è stato anche presentato il trailer del documentario “Tra storia e futuro”, da oggi disponibile sul sito www.irenstoria.it. Il filmato racconta non solo gli aspetti prettamente tecnico-industriali della storia del Gruppo Iren, ma soprattutto il senso pionieristico di grandi progetti avviati nel corso dei decenni e la forte spinta innovativa di molte intuizioni maturate dalle donne e dagli uomini che hanno lavorato e lavorano all’interno dell’azienda. Una storia fatta di volti e azioni che hanno contribuito, fin dai decenni passati, a migliorare la qualità della vita di milioni di cittadini.

Durante la serata, condotta dal giornalista Francesco Antonioli ed aperta da un video saluto della sindaca Chiara Appendino, il professor Stefano Musso dell’Università di Torino ha ripercorso l’iter che ha condotto alla nascita del progetto Iren Storia, accompagnato dalla testimonianza del Direttore della Business Unit Iren Energia Giuseppe Bergesio e di alcuni dipendenti che hanno ricordato come l’innovazione tecnologica e l’attenzione allo sviluppo del territorio siano sempre stati valori fondanti dell’operato Iren. Nel corso del dibattito è emerso inoltre come abbiano rivestito un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell’azienda il forte senso di appartenenza, la passione per il lavoro e un grande orgoglio, aspetti che hanno contribuito a generare nelle comunità locali sentimenti di fiducia e riconoscenza nei confronti delle aziende municipali.

Un punto di vista “esterno” molto speciale ed originale è venuto infine da Eugenio Cesaro, frontman della band Eugenio in via di Gioia, che ha sottolineato il suo profondo legame con la città di Torino e con quei valori che da sempre segnano la presenza quotidiana di Iren sul territorio, ovvero l’attenzione all’ambiente, il rispetto per la natura e la costante ricerca dello sviluppo sostenibile. Il cantante ha sottolineato l’analogia tra la costruzione di una band e quella di un’azienda, nella misura in cui in entrambi i casi competenze e attitudini diverse devono essere progressivamente condivise e valorizzate reciprocamente.