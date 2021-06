Usavano i conti del condominio come un bancomat, rinviati a giudizio due amministratori

Usavano il condominio che amministravano come un bancomat due amministratori, un uomo e una donna, rinviati a giudizio a Torino per essersi procurati un ingiusto profitto e per essersi appropriati indebitamente di quasi 100 mila euro.

Denaro che era presente nei conti correnti intestati a uno stabile di corso Brunelleschi e che servivano per le spese ordinarie, per il pagamento di fatture per gli anni 2017, 2018 e 2019, anche se dall'inchiesta, coordinata dal pm Ruggero Mauro Crupi, la gestione 'particolare' durava da dieci anni.

Ad accorgersi del grosso ammanco è stata la nuova amministratrice che, dopo il passaggio di consegne, ha recuperato la documentazione, che non era stata fornita, della situazione condominiale. Si è così scoperto che sono molti i creditori, con tanto di fatture regolarmente emesse ma mai saldate. Anche i verbali dal 2013 al 2019 erano stati redatti su carta intestata a società differenti, numeri di partita Iva assenti o inesistenti.

Ma soprattutto c'erano stati numerosi bonifici e giroconti dai conti correnti condominiali ai conti della coppia.