Nichelino, aperta la cabina di regia tra imprenditori e Amministrazione per la ripartenza post-pandemia

Il sindaco Giampiero Tolardo , il suo vice Michele Pansini e il consigliere regionale Diego Sarno hanno incontrato oggi 30 imprenditori del territorio di Nichelino e della Zona Sud tra cui i rappresentanti di Unione Industriale, Api, Cna, Confartigianato e alcuni rappresentanti delle associazioni di categoria per fare il punto, dopo 5 anni di esperienza sul tavolo imprese della città, che ha portato a risultati come lo Spazio Vernea , la manutenzione straordinaria delle aree industriali e gli interventi sulla viabilità nelle aree industriali Vernea e Viberti.

"Oggi nasce un importante progetto di cabina di regia continuativa per costruire politiche attive pubbliche a fronte della ripartenza dopo la pandemia" dichiara il sindaco Tolardo: "Ci diamo l'obiettivo di costruire un ufficio unico per attività imprenditoriali e produttive oltre che delle agevolazioni fiscali volte alla creazione di nuovi posti di lavoro e una rete interna capace di mettere in relazione tra loro i componenti della cabina in modo che possano diventare fornitori reciproci".

L'attesa per l'ospedale unico

Il consigliere regionale Diego Sarno ha proseguito sottolineando come "questo metta le basi per accedere a fondi europei e regionali grazie alla creazione di un vero distretto innovativo industriale. Attraverso queste politiche di sviluppo economico industriale decise in accordo con gli imprenditori dell'area vogliamo attrarre nuove aziende sanitarie e tecnologiche anche grazie all'arrivo della nuova Città della Salute a Torino e dell'ospedale unico Asl To5 in zona Vadò tra Moncalieri e Trofarello".

"Ripartire velocemente"