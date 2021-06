Incidente sull'autostrada A6 nella serata di ieri, venerdì 11 giugno. Per cause in via di accertamento, si sono scontrati un furgone e un'autovettura, il sinistro è avvenuto intorno alle 22 sulla corsia nord nel tratto compreso tra Marene e Carmagnola, direzione Torino.

Nell'impatto sono rimaste ferite tre persone, per fortuna non in modo grave.

Sul posto l'emergenza sanitaria e i vigili del fuoco di Saluzzo, insieme ai volontari di Bra.