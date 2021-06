Rischia di uccidere un uomo colpendolo con una pietra, 37enne romeno arrestato per lesioni aggravate ed evasione

A Torino, in corso Vercelli angolo lungo Dora Napoli , i carabinieri hanno arrestato un romeno di 37 anni , attualmente ristretto ai domiciliari, per lesioni aggravate ed evasione.

Venerdì scorso, alle quattro del mattino, l’uomo, in pantaloncini e scalzo, ha litigato in strada con un senegalese. I testimoni hanno visto i due soggetti bisticciare in strada, entrambi barcollanti, quando a un certo punto il romeno ha colpito l’africano con un sanpietrino alla testa. Non soddisfatto lo ha colpito a terra con diversi calci e subito dopo si è allontanato.

Alcuni testimoni hanno chiamato il 112 e l’immediato intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile ha permesso di bloccare ed arrestare il romeno a pochi metri dal luogo dell’aggressione. Interrogato sul motivo della lite, l’uomo non ha fornito alcuna spiegazione. La vittima è stata accompagnata dal 118 all’ospedale San Giovanni Bosco per un trauma cranico non commotivo. Poco dopo è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni.