"Ripartiamo Insieme", da oggi a Moncalieri al via le attività dei centri estivi

Le prime attività partono oggi, 14 giugno, primo lunedì dopo la fine della scuola. A Moncalieri l'Amministrazione ha dato impulso anche quest'anno alle attività dei centri estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni, che si svolgeranno sino a fine luglio con la collaborazione delle realtà associative, delle parrocchie, degli enti no profit della Città

Lo slogan scelto è stato "Ripartiamo insieme" e in questi giorni, viste le tante domande ricevute, il comune di Moncalieri ha deciso di far ripartire anche la richieste per ottenere sconti e agevolazioni. E' stato approvato, infatti, un nuovo stanziamento di possibilità di risorse per sostenere le famiglie e permettere ai bambini di prendere parte ai centri estivi accreditati. È di nuovo possibile fare domanda per i voucher, compilando il form su presente sul sito ufficiale della città www.comune.moncalieri.to.it/centriestivi. Una volta ricevuto il voucher, ci si può recare presso uno dei Centri Estivi accreditati dal Comune per procedere all’iscrizione: in quella fase sarà decurtato il valore del voucher dalla tariffa complessiva prevista.

In fase di iscrizione, sarà decurtato il valore del voucher dalla tariffa complessiva prevista. Con questa iniziativa si punta ad ampliare ancora il numero dei soggetti che potranno usufruire dei servizi e delle attività dei centri estivi di Moncalieri.