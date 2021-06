A Nichelino nasce il primo Laboratorio Rap per i giovani

Ora che l'estate è alle porte (anzi, è già iniziata, con la fine delle scuole e il grande caldo degli ultimi giorni), Nichelino non manda in ferie i suoi giovani, ma cerca di renderli protagonisti con proposte e iniziative.

E così, dopo Graffiti Refresh, dedicato agli appassionati di murales, ecco arrivare il primo Laboratorio Rap, con video making e recording sessione, per esplorare le arti legate al mondo del rap. E' l'ennesima iniziativa legata a Nichelino Urban Lab, per convogliare la partecipazione dei giovani nelle attività della comunità, valorizzandone lo spirito creativo. L'Open Day è in programma nel pomeriggio di domani, martedì 15 giugno, all'Open Factory, che ospiterà tutti i mercoledì, a partire dalle ore 18, insegnanti di rilievo della scena nazionale come Marco Zuli Zuliani e Rico Mendossa.

Intanto in questi giorni nasce il nuovo portale web del Comune di Nichelino. Una nuova veste grafica, una nuova organizzazione delle informazioni e un nuovo approccio comunicativo. Il portale prevede, anche, un nuovo modo di interazione con il cittadino attraverso lo “Sportello unico Digitale”, permettendo alla popolazione l’invio di quasi tutte le istanze attraverso lo Spid. Lo “Sportello unico Digitale”, che è in fase di terminazione, consentirà a tutti di interagire con i servizi del Comune.