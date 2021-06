Grande caldo, il Comune invita bambini, anziani e persone malate a evitare le attività all'aperto

A causa delle elevate temperatura a Torino si sono verificati dei superamenti del livello dell’ozono, che potrebbero ripetersi nei prossimi giorni a causa del perdurare delle attuali condizioni di intenso caldo.

L’Assessorato all’Ambiente raccomanda pertanto alle categorie più sensibili (bambini, anziani, cardiopatici, asmatici o persone affette da malattie dell'apparato respiratorio) di evitare di svolgere qualsiasi attività all'aperto, specie nelle ore più calde e di massima insolazione della giornata (indicativamente dalle ore 11 alle 17). Nella medesima fascia oraria tutta la popolazione dovrebbe evitare di svolgere attività fisica intensa o di fare sforzi fisici all'aperto, con l'indicazione di effettuare pause in zone o strutture ombreggiate.

Il suggerimento per tutti è di integrare la propria dieta con cibi contenenti sostanze antiossidanti (vitamina C, E e Selenio) come frutta e ortaggi freschi, per ridurre la sensibilità individuale all'esposizione da ozono.

La situazione dei livelli di ozono e delle ondate di calore è monitorata da Arpa Piemonte con appositi bollettini (disponibili nella sezione www.arpa.piemonte.it/bollettini/elenco-bollettini).