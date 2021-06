"Non c'è assolutamente nulla. Ho sentito Conte in questi giorni e abbiamo sempre solo parlato di Torino". Così, a 'Radio1 in vivavoce', la sindaca Chiara Appendino a proposito di un suo ruolo nel nuovo Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte.

"Non è all'ordine del giorno - ribadisce Appendino - Sono sindaca e sto lavorando solo su questo".