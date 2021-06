A Porta Nuova prima velostazione automatizzata: 100 posti per bici a 80 centesimi al giorno (FOTO e VIDEO)

Lapietra: "A Porta Nuova primo hub intermodale"

"Gli hub intermodali - ha sottolineato Silvio Gizzi, ad di Grandi Stazioni - dove si concentrano una serie di servizi, diventeranno un must per il futuro dove la mobilità sarà sempre più dolce".

“E’ uno spazio innovativo che permette a chi si muove in bici di lasciarla qui e transitare in un’altra forma di mobilità. L’intermobilità è il futuro” ha commentato entusiasta Chiara Appendino. “Significa un ulteriore passo per rendere la città più sostenibile, in questi anni abbiamo investito molto con 100 km per la mobilità ciclabile: siamo in via Nizza, l’abbiamo stravolta per dare più spazio ai pedoni, ai ciclisti e ai monopattinisti” ha concluso la sindaca.