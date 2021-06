Turismo Torino e provincia organizza il tour guidato "La tua prima volta a Torino"

Per chi visita Torino per la prima volta, o per chi vuole scoprirne nuovi aspetti ogni sabato alle 10, Turismo Torino e Provincia in collaborazione con Theatrum Sabaudie, organizza il tour "La Tua Prima Volta a Torino", in cui guide turistiche professioniste vi condurranno in una passeggiata nel centro storico, facendone rivivere la storia millenaria.

L'itinerario si snoda dalle Porte Palatine di epoca romana, attraverso vie, viuzze e piazze in cui sono visibili testimonianze di epoca medievale, chiese di età barocca, palazzi nobiliari e residenze reali. Passeggiando per il centro è inoltre possibile assaporare quell’atmosfera elegante e quel fermento culturale e innovativo che si respirava nei caffè storici ancora oggi aperti.



Partenza dall'Ufficio del Turismo di Piazza Castello

Durata: 2 h

Tariffe: 14€ a partecipante; ridotto 11€ (under 12 anni, possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte e Torino+Piemonte Card, possessori "Una cartolina da Torino"); disabili gratuiti.

Info: www.turismotorino.org/it/eventi/la-tua-prima-volta-torino