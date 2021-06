Grugliasco sempre più attenta a chi ha bisogno: il cibo invenduto alla Cittadella del Welfare

La città di Grugliasco ancora più attenta a chi ha bisogno ed è in difficoltà. È stato presentato ieri mattina al centro “ Nello Farina ” in via San Rocco 20 il nuovo sviluppo del progetto di welfare di comunità “ Gru 4 you – Grugliasco per chi ne ha bisogno ”, che coinvolge parrocchie, realtà del volontariato e del terzo settore e il tessuto produttivo e il commercio locale.

"Gru 4 you è un progetto in continuo divenire, che promuove azioni di solidarietà alle famiglie, di solidarietà economica e inclusione sociale, oltre che si assistenza e di contrasto alla solitudine nel caso degli anziani – spiegano il sindaco, Roberto Montà e il vicesindaco con delega al Welfare, Elisa Martino –. Oggi presentiamo in particolare questi ulteriori tasselli del progetto. Da un lato, il centro civico “Nello Farina” diventa il punto di riferimento per tutti quanti operano nell'ambito della solidarietà sociale e dell'inclusione, incrementando la propria funzione di polo aggregativo socio-culturale che ci piace definire “Cittadella del welfare di comunità”.



"Dall'altro - proseguono - l'utilizzo del nuovo furgone sarà fondamentale per il ritiro al mercato cittadino in condizioni di estrema sicurezza, in quanto refrigerato, elemento tanto più importante con l’arrivo della stagione estiva. È certamente un passo avanti nell’organizzazione di questo servizio rivolto alle famiglie più fragili e bisognose, in un momento particolarmente delicato in cui assistiamo continuamente all’emergere di nuove povertà e difficoltà per un numero sempre maggiore di nuclei familiari e per i loro figli. A testimonianza della continua implementazione di “Gru 4 you”, a breve, anche i cittadini potranno partecipare a questa azione di solidarietà, attraverso “Spesa Sospesa” che consentirà loro di acquistare dei buoni spesa non soltanto di generi alimentari".