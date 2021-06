Un ricco programma di attività per un San Giovanni sostenibile

Un San Giovanni “supergreen”, per festeggiare insieme ma anche per prendersi concretamente cura del verde e degli spazi del proprio quartiere anche nel giorno della festa patronale: l’Assessorato all’Ambiente ha patrocinato le attività del Coordinamento Civico Torino previste a San Giovanni, con un ricco calendario di eventi green e sostenibili diffusi su tutto il territorio.

Programma eventi domenica 20 giugno:

Nel quartiere Parella il Comitato C4 organizza un intervento straordinario di pulizia delle sponde del fiume Dora di corso Appio Claudio, in collaborazione con l'associazione Legambiente metropolitano. Ritrovo alle ore 10 in corso Appio Claudio 80.

Programma eventi giovedì 24 giugno:

Nei giardini Alimonda del quartiere Aurora l'associazione ARQA, l’associazione ARTERIA, il CSI e l'Associazione Culturale Filippina del Piemonte ACFIL, organizzano una mattinata di plogging (disciplina che unisce corsa e raccolta dei rifiuti), tornei di pallavolo, basket, ping pong e altri giochi. Alle ore 13 Gianduja e Giacometta saluteranno i bambini del quartiere.

Nel quartiere Madonna del Pilone l'associazione ToBORGO organizza attività volte alla conoscenza del territorio in generale ed in particolare della precollina, attività di bookcrossing, di divulgazione ecosostenibile, truccabimbi e incontri a tema ambiente. Alle ore 18 visita di Gianduja e Giacometta.

Nel quartiere Villaretto dalle ore 14 il Comitato Borgata Villaretto organizza presso piazza Don Puglisi tornei vari per ragazzi e, insieme ai volontari di Legambiente Metropolitano, laboratori per bambini a tema natura e riciclo con caccia al tesoro; a seguire merenda sinoira.

A Mirafiori Sud l'Associazione Infanzia e Famiglia organizza al mattino, in collaborazione con la polisportiva Mirafiori, un torneo di calcetto a 5 solidale. Alle ore 11 presentazione di un libro dedicato alle famiglie (con distribuzione gratuita di diverse copie) presso il cortile in via Farinelli 36/9, e a seguire varie attività di intrattenimento ludico ricreativo per bambini. Dalle ore 15 evento di raccolta rifiuti, organizzato in collaborazione con PLASTIC FREE Piemonte, nel parco adiacente al Mausoleo della Bela Rosin. Le attività si concluderanno alle 17.30 nel cortile di via Farinelli 36/9, insieme a Gianduja e Giacometta, con la premiazione del torneo e con un momento di ringraziamento ai volontari di Plastic Free, a cui verrà consegnato un gadget.

A Borgo Vittoria, in via Sospello 131, alle ore 10.30 Legambiente metropolitano è presente con il Punto Scambio: laboratori per ragazzi, intrattenimento per adulti, istruzioni sulla raccolta differenziata e un break a sorpresa.

Nei giardini Ginzburg di Borgo Po, dalle ore 9.30 alle 13, nell'ambito delle attività dell’associazione cap10100 il Lions Clubs International si attiverà per la ripulitura delle scalinate, con operazioni di economia circolare (raccolta tappi plastica, sughero e occhiali usati), e con il laboratorio #maninal. Sono coinvolti nell’evento anche Consolata di Pralormo per il Laboratorio per bambini di costruzione di mangiatoie per uccelli con materiale di recupero, la Società Orticola di Torino con la presenza di esposizione piante aromatiche Vivaio Fratelli Gramaglis, il Circolo Canottieri Esperia.

Nel quartiere Santa Rita, nei giardini Morvillo di via Ricaldone, attività per bambini dalle 10 alle 13.

Programma eventi sabato 26 giugno:

In zona Ingest, il Comitato Ingest organizza un plogging per la pulizia di Parco Dora.

A Madonna di Campagna l'Associazione Impresa e Territorio, in via Andrea Cisalpino 11/A, organizza attività ricreative e una passeggiata salutare alla mattina. Alle 15.30 saranno presenti Gianduja e Giacometta, alle ore 17 merenda con i bambini.

Il comitato Pietra Alta svolgerà un intervento di pulizia del Parco Stura e di via Ivrea.

Nel quartiere Falchera (anche nella giornata di domenica 27 giugno), l'associazione Nida Onlus presso la propria sede della Cittadella dello sport organizza eventi sportivi e, insieme ai ragazzi di Acquaponica, attività di divulgazione ambientale. E inoltre: esibizione dei ragazzi della Zero 10 Music School