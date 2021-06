Appendino bis? La sindaca allontana l’ipotesi: “Tanti mi chiedono di ricandidarmi, ma non me la sento”

“Tanti mi stanno chiedendo di ricandidarmi, ma non me la sento”. Chiara Appendino si affida a Facebook per allontanare l’ipotesi di un dietrofront dell’attuale prima cittadina per partecipare alle elezioni comunali del 2021.

"Senza questioni giudiziarie aperte mi sarei ricandidata"

E’ questo il contenuto del commento che la sindaca stessa ha postato sul social network. Un messaggio per mettere anche a tacere le tante voci che nell’ultimo periodo avevano parlato di una sua ricandidatura, anche su pressing dell’ex premier e ora guida del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte. A pesare, secondo Appendino, i processi che la vedono coinvolta in prima persona: “Vorrei ringraziare le tantissime persone che mi stanno chiedendo di ricandidarmi. L’avrei fatto se non ci fossero state le questioni giudiziarie aperte. E’ vero, siamo in primo grado e ho presentato ricorso. Sono fiduciosa sull’esito dei gradi di giudizio successivi, ma in queste condizioni non me la sento”.

"I torinesi non vogliono ritornare al passato"

Tra pochi giorni, quindi, il M5s scioglierà le riserve il suo o la sua candidata, uno tra Valentina Sganga e Andrea Russi: “Entro breve presenteremo la nostra proposta per portare avanti i tanti progetti avviati, forti dei tanti risultati ottenuti”. Speranze di vittoria? Per Appendino, la partita rimane ancora tutta aperta, nonostante i sondaggi diano il Movimento ben lontano rispetto a Stefano Lo Russo e Paolo Damilano.

“Il sentore che ho girando la città è che i torinesi vogliano continuare sulla strada del cambiamento e, di certo, non di ritornare al passato. Quindi avanti con coraggio”. Parole da leader del Movimento Cinque Stelle, non da candidata sindaca.