Tav, Iv e Lega: "Bene il governo sul commissario, ma Lamorgese garantisca operatività e sicurezza dei cantieri"

“Il tratto italiano della Torino–Lione è stato inserito ufficialmente nella lista delle opere da commissariare. Si tratta di un passaggio fondamentale per garantire il completamento dell’opera nei tempi stabiliti e per ottenere gli ulteriori finanziamenti annunciati dall’Unione Europea. Ringraziamo il Ministro Giovannini per aver mantenuto gli impegni presi. Ci auguriamo ora la stessa attenzione da parte del Ministro dell’Interno per salvaguardare la continuità operativa dei cantieri e l’incolumità di operai e Forze dell’Ordine dopo i frequenti attacchi terroristici e vandalici dei mesi scorsi da parte dei No-Tav”: è quanto riporta una nota congiunta delle deputate Silvia Fregolent, capogruppo Iv in Commissione Ambiente, ed Elena Maccanti, capogruppo della Lega in Commissione Trasporti.