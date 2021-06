Sul sito della Polizia Municipale aggiornamenti in tempo reale sulle modifiche alla viabilità

Sul nuovo Sito internet della Polizia Municipale inaugurato a metà marzo, è disponibile da ieri anche il link al portale ‘MATO -Muoversi a Torino’.

Si tratta di uno strumento utile al cittadino, gestito da 5T e dalla Divisione Mobilità e Trasporti, che contiene aggiornamenti in tempo reale sul traffico, le modifiche viabili, i cantieri stradali impattanti, le misure anti smog e i blocchi e/o le limitazioni alla circolazione, l'elenco dei parcheggi con il numero di posteggi liberi e numerose altre utilità relative alla mobilità, dal calcolo del percorso con i mezzi di trasporto pubblico alla visualizzazione su mappa, aggiornata in tempo reale, di monopattini e biciclette in servizio sharing.

‘Muoversi a Torino’ è raggiungibile dalla homepage del Sito della Polizia Municipale http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/.