C'è un arresto per il ferimento avvenuto lo scorso 3 giugno in viale dei Mughetti, nel quartiere delle Vallette.

Sparatoria per futili motivi

Un uomo è stato fermato dalla polizia ed è sospettato di aver sparato alla vittima in seguito a un litigio per futili motivi. Secondo gli investigatori il 40enne colpito da un colpo di pistola al gluteo avrebbe fatto da paciere durante una discussione, per una donna, tra il fermato e un altro uomo. Le indagini sono coordinate dal pm Paolo Scafi.