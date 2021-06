Bongioanni (FdI) in valle Maira: “La scuola media deve rimanere a Stroppo”

Giornata in valle Maira quella di ieri per Paolo Bongioanni , presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia presso il Consiglio regionale del Piemonte. Una “trasferta lavorativa” finalizzata, come di consueto, a dare ascolto alle richieste del territorio e, nello specifico, dei tredici sindaci a capo dei Comuni che danno vita all’Unione Montana Valle Maira (Acceglio, Canosio, Cartignano, Celle di Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo e Villar San Costanzo).

Per centrare tale obiettivo, ha commentato il capogruppo consiliare di FdI, “bisognerà modificare un vecchio accordo di programma, andando così a realizzare in alta valle, a Prazzo, la nuova materna paritaria, il micronido e ovviamente l'attuale pluriclasse elementare, all'interno delle vecchie Casermette, mantenendo invece le medie a Stroppo. Le scuole di montagna vanno difese e potenziate. Sono la garanzia del presidio, valore indispensabile per chi vive il monte e tutela per chi vive a valle”.