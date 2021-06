Gigafactory, il viceministro Pichetto:"Insediamento a Torino dipende dalla programmazione di Stellantis"

"L'insediamento della Gigafactory a Torino dipende tanto dalla programmazione di Stellantis: da piemontese un po' di tifo lo faccio, anche se poi è chiaro che il Governo valuterà rispetto alle proposte di Stellantis, che si è impegnata a presentare il suo quadro complessivo". Così il viceministro dello Sviluppo Economico Gilberto Pichetto, intervenuto questa mattina ad un banchetto di Forza Italia al mercato di corso Cincinnato, commenta l'ipotesi che il sito per la produzione di batterie elettriche possa essere ubicato al sud, anziché nel capoluogo piemontese.

"È fondamentale - ha poi aggiunto - mantenere in Italia tutta la forza produttiva di Stellantis, che rappresenta gran parte del nostro automotive. Nell'incontro dell'altro ieri abbiamo fatto la valutazione essenzialmente rispetto a Melfi, che è il primo impianto che verrà riconvertito alla produzione elettrica in modo massiccio. È una valutazione che andrà fatta nei prossimi giorni, in rapporto a quanto Stellantis ci dirà".

"Ho apprezzato molto l'approccio del gruppo: ci ha comunicato che nella riorganizzazione europea, l'Italia è un tassello fondamentale e questo è quello che volevamo", ha concluso Pichetto.