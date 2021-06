Completamento viale della Spina, da martedì 22 chiuso al traffico lo svincolo di corso Grosseto

Per consentire l'avvio dei lavori per la connessione del Viale della Spina con la superstrada per Caselle, a partire dalle ore 10 circa di sarà chiuso al traffico lo svincolo di immissione alla Torino-Caselle da Corso Grosseto.

I veicoli diretti verso la superstrada provenienti da Corso Grosseto dovranno quindi svoltare a sinistra su Via Ala di Stura e poi a destra su Via Reiss Romoli.

Quelli provenienti da Via Fossata dovranno proseguire dritto su Via Ala di Stura e poi svoltare a destra su Via Reiss Romoli.

Non cambierà nulla per i veicoli provenienti dalla superstrada e diretti a Torino e rimarrà sempre percorribile lo svincolo di Via Reiss Romoli.