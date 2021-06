"Paolo Pellegrin. Un’antologia": alla Reggia di Venaria mostra prorogata fino al 29 agosto 2021

Aperta al pubblico lo scorso ottobre con successivi diversi periodi di chiusura dovuti all’emergenza sanitaria, in 95 giorni intermittenti di apertura ha finora registrato quasi 18.000 ingressi.

Le oltre 200 fotografie esposte conducono il visitatore dall'emergenza climatica di cui è protagonista la Natura ai conflitti armati che dilaniano il mondo, tra cui quelli che colpiscono lo scenario di Gaza, tornato drammaticamente alle cronache proprio in questi giorni. La mostra presenta inoltre una sezione speciale dedicata ad un racconto personale e intimo di Pellegrin: le fotografie realizzate in Svizzera con la propria famiglia durante il periodo della quarantena per il primo lockdown del coronavirus.