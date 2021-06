I consiglieri della Lega tornano da Roma: "Prima gli italiani e per noi prima i piemontesi"

“Dopo la festa di popolo che ha visto migliaia di italiani stringersi attorno al nostro leader Matteo Salvini in piazza Bocca della Verità a Roma, il gruppo Lega Salvini Piemonte non può che fare propria l’agenda politica tracciata per la ripartenza dell’Italia dopo i difficilissimi mesi della pandemia. Un Paese più giusto, più libero, che sappia immaginare il proprio futuro sul principio del “prima gli italiani”. Che per noi non può che tradursi in “prima i piemontesi”.