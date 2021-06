“Polo en plain air”: il Polo del ‘900 rilancia la pedonalizzazione con eventi e incontri [VIDEO]

Il Polo del ‘900 esce dalle sale e si “trasferisce” all’aperto: si svolgerà dal 21 giugno a settembre l’iniziativa “Polo en plein air”, progetto che mira a trasformare piazzetta Antonicelli, appena pedonalizzata, in un luogo di cultura. Aperto ai cittadini.



Se la viabilità modificata e la presenza di cantieri avevano sollevato più di una polemica nelle scorse settimane, la cultura prova a tendere una mano a residenti e commercianti: tanti, infatti, gli eventi che verranno organizzati e realizzati in uno spazio che mira a diventare luogo di dibattito, incontro e svago, grazie alla collaborazione con le biblioteche civiche torinesi e parte del tessuto commerciale del quartiere.



Tra queste spicca la Poloteca, un programma di iniziative che dal lunedì al venerdì proporrà sotto i portici di Palazzo San Celso un’area attrezzata con 32 postazioni studio, un help desk, un punto prestito con selezioni di libri, gruppi di lettura, incontri con gli editori torinesi e una postazione di aiuto compiti. Durante i fine settimana tra luglio e settembre, invece, verranno organizzate diverse attività realizzate dalle associazioni dei commercianti e dalla Circoscrizione 1, tutte di natura culturale e ricreativa.



Spazio poi agli eventi organizzati nel cortile di San Daniele, con concerti, laboratori, aperitivi, film e incontri consultabili nel programma di “Polo en plein air” sul sito www.polodel900.it.

” hanno commentato, rispettivamente assessore alla Cultura e alla Viabilità del Comune di Torino. “” è invece il commento di, Assessore alla Cultura della Regione Piemonte .Gli eventi verranno organizzati nell’area pedonale, che fino a oggi ha diviso ie i. La speranza degli organizzatori è che i momenti di incontro possano convincere anche gli scettici: “” è il commento di Sergio Soave, presidente del Polo del ‘900. Parole che fanno da eco alla posizione del direttore: “”.Chi si schiera apertamente a favore della pedonalizzazione è, presidente della Circoscrizione 1: “”.Critico invece, commerciante di via Del Carmine: “”. “” conclude De Reviziis, annunciando una possibileper interrompere anzitempo la sperimentazione della

"Non è vero che via Del Carmine è divisa. I commercianti non scappano per via della pedonalizzazione, ma chi ha chiuso l'ha fatto per altri motivi. Anzi. Quasi tutti i negozianti della zona hanno sposato con entusiasmo il progetto, chiedendo di partecipare attivamente. Poi certo, come ogni sperimentazione verranno valutati i pro e i contro e per quanto riguarda la viabilità sarà necessario fare delle scelte" afferma Antonietta Altamore, presidente dell'associazione di commercianti.

"E' uno spazio che può essere riempito, costruendo un progetto per il quartiere, i cittadini, le famiglie e i bambini. Valutiamo bene le opportunità che possono nascere in un clima costruttivo e non distruttivo" conclude la negoziante.