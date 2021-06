Caselette, i bolidi in rosso sostengono la rinascita della natura e del Musinè

Una giornata in “rosso” per aiutare il Musinè. In tanti hanno voluto esserci al Ritrovo Ferrari in piazza Cays, a Caselette, per sostenere la montagna che ha bisogno di tutti per rinascere. Dopo il raduno dei bolidi del Cavallino è stato simbolicamente posato l'albero della ripartenza, un frassino donato dall'azienda Tunno.

"La nostra amata montagna ha subìto un grave incendio nel marzo scorso - ha spiegato il sindaco, Pacifico Banchieri - e stiamo raccogliendo fondi per ripiantumare, rinverdire e riqualificare il Musinè. Questa iniziativa con le Ferrari và proprio in questa direzione. Con un primo albero piantato qui in piazza Cays in maniera simbolica, dove c'è già un altro frassino vicino alla chiesetta di San Rocco".

Tra l'impegno degli Aib, dei Priori di Sant'Abaco, degli Alpini, i Carabinieri volontari, i Vigili e dell'Amministrazione Comunale e di tanti cittadini, in particolare il signor Valerio, che si sono spesi per l'iniziativa e i ferraristi da ogni parte del Piemonte.