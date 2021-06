A Moncalieri due furti d'auto in poche ore: prima in corso Roma e poi in via Sestriere

Nei giorni scorsi Borgo San Pietro a Moncalieri ha registrato due furti d'auto nel giro di poche ore, tanto da far pensare alle forze dell'ordine che ci sia una banda in azione.

In corso Roma è stata trafugata una Giulietta grigia, mentre nella vicina via Sestriere i proprietari di una Mercedes non hanno più ritrovato l'auto la mattina dopo. Furti che sono stati denunciati ai carabinieri, che hanno avviato subito le indagini. Due le ipotesi al vaglio: il traffico illegale di pezzi di ricambio oppure la necessità di auto veloci per organizzare qualche colpo, se si tratta di malviventi dediti alle rapine.

Purtroppo, da registrare anche la brutta avventura occorsa ad una signora di Moncalieri appena uscita dal supermercato Lidl, vittima del vecchio trucco della monetina. Una volta caricata la spesa ed appoggiata la borsa sul sedile del passeggero, un uomo le si è avvicinato appena era salita al posto di guida, spiegando che vicino allo sportello erano cadute delle monete.

La donna ha riaperto la portiera e ha visto il denaro a terra, ma mentre si stava chinando per raccoglierlo, un complice apriva lo sportello del passeggero per portarle via la borsa. In un attimo i due uomini si sono dileguati e alla malcapitata non è rimasto che andare a denunciare l'accaduto ai militari.