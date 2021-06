Gira su un monopattino "sospetto", mentre in tasca ha 5 cellulari: denunciato per ricettazione

Lunedì sera, durante un controllo straordinario del territorio, personale del Commissariato Barriera di Milano, coadiuvato da personale del Reparto Prevenzione Crimine, ha denunciato un uomo per ricettazione. L'uomo, a bordo di un monopattino elettrico di dubbia provenienza, è stato visto transitare su via Cherubini angolo via Monte Rosa ed è stato fermato dagli agenti del Commissariato Barriera Milano per un controllo di Polizia. L’uomo, un senegalese di 29 anni con precedenti di Polizia, viene trovato in possesso di 5 telefoni cellulari. Dai successivi accertamenti emerge che uno di questi è oggetto di denuncia di furto. Inoltre l’uomo è stato denunciato anche per la ricettazione del monopattino.