Damilano a confronto con Torino Città per le donne questa sera all'OffTopic

Paolo Damilano a confronto con Torino Città per le donne. Dopo i candidati alle Primarie, è la volta dell’aspirante sindaco del centrodestra di incontrare la realtà nata negli scorsi mesi per le Comunali, con l’obiettivo di portare la parità di genere al centro delle scelte della politica. L’appuntamento è fissato per questa sera alle 18, in diretta da OffTopic.

“A partire dal documento frutto del lavoro dei tavoli di Torino Città per le Donne, - spiegano i promotori - saranno affrontati anche con Paolo Damilano alcuni temi fondamentali: il lavoro che è una emergenza per Torino e per le donne in particolare, l’educazione, l’amministrazione, la convivenza in una città dalle mille sfaccettature, il benessere (dallo sport alla cultura) e la salute delle donne; il ripensamento degli spazi della città e il tema fondamentale della leadership e quindi per esempio della presenza delle donne ai vertici dell’amministrazione cittadina e delle sue partecipate”.

Al candidato del centrodestra verranno rivolte una serie di domande sulla parità di genere in politica, la città immaginata e gli impegni concreti “da candidato sindaco per riequilibrare la situazione in merito alla presenza delle donne nella politica, anche nella sua eventuale giunta?”.