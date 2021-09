Periodo difficile per i gemelli, soprattutto se fanno i pusher: in manette due fratelli di 20 anni a Ozegna [VIDEO]

Hanno 40 anni in due, letteralmente. Ma questo non impediva loro di controllare un vero e proprio market della droga a Ozegna, nel Canavese. Sono stati infatti arrestati dai carabinieri due fratelli gemelli di 20 anni, sospettati di gestire un market della droga.





I carabinieri di Ivrea hanno sequestrato oltre 2 chili di sostanza stupefacente tra marijuana e hashish, in parte già suddivisi in dosi per la vendita al dettaglio sulla piazza canavesana. Inoltre i militari hanno trovato un bilancino di precisione, un kit per il confezionamento dello stupefacente, diversi telefoni cellulari e circa 1000 euro in contanti, ritenuti il provento dell’illecita attività di spaccio. Entrambi i ragazzi sono stati messi ai domiciliari.