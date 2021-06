Comunali, Giachino rinuncia alla corsa da sindaco e appoggia da subito Damilano: "Insieme per la ripartenza di Torino"

"Una grande soddisfazione. Ci aspettano sfide importanti da affrontare insieme". Così Paolo Damilano, candidato sindaco per Torino Bellissima e tutto il centrodestra ha commentato al TgR la decisione di Mino Giachino, leader di Sì Tav Sì Lavoro, di rinunciare alla propria candidatura per appoggiare proprio, già dal primo turno, quella di Damilano.

"Avevo un rapporto con Giachino già da prima, so il peso del contributo che potrà dare Giachino, di cui già da tempo conosco serietà e professionalità. Sono sicuro che sarà determinante per la realizzazione del nostro progetto sia in campagna elettorale sia, ancora di più, dopo. Perché ci aspettano sfide importanti per la ripartenza di tutta la Città".