"Adesso tornate a cuccia": il consigliere della Lega all'attacco sul Referendum, è polemica

A poche ore dalla chiusura dei seggi, si infiamma la polemica politica sul Referendum dell'8 e 9 giugno dedicato al lavoro e cittadinanza. La miccia è un post del consigliere comunale della Lega Giuseppe Catizone che, postando l'affluenza di ieri ai seggi del 15.6% alle 19, ha attaccato i pro-consultazione e commentato: "Un successone....Adesso tornate a cuccia".

Russi (M5S): "Elettori meritano rispetto"

Parole duramente contestate dal capogruppo del M5S Andrea Russi, considerando anche che l'esponente del Carroccio è vicepresidente della Commissione Lavoro. Il pentastellato punta il dito contro Catizone dichiarando: "Per qualcuno, chi non la pensa come lui è un cane rabbioso da zittire. Per noi, invece, è una persona che esercita un diritto. E merita rispetto, anche quando la pensa diversamente".