Giocare a golf con il proprio cane? Possibile ma sconsigliato nel torinese

Con il Piemonte in zona bianca, l'inizio dell'estate e la fine di molte restrizioni, quasi tutte le attività si avvicinano ad una quasi normalità. Ed allora, complice il bel tempo, chi non vuole mai rinunciare alla compagnia del proprio amico a quattro zampe si attiva in ogni modo.

Dal ristorante ai mezzi di trasporto, dalle spiagge ai parchi a tema, tutti i luoghi pubblici stanno, col tempo, consentendo l’accesso gli animali, prevedendo anche servizi e aree dedicate. E i Golf Club? Come si stanno organizzando queste attività che, immerse nella natura, diventano l’ambiente ideale per rilassarsi e trascorrere del tempo con il proprio amico a quattro zampe? Ne abbiamo parlato con i rappresentanti di quattro Golf Club della provincia di Torino, scoprendo che è possibile, ma poco consigliabile, presentarsi accompagnati da un animale.

Possibile ma sconsigliato

Il Golf Club Stupinigi, di corso Unione Sovietica, ha ricordato come l'attività, a parte il mese di zona rossa tra marzo e aprile, non si è mai totalmente fermata. "Sono mancate le gare, se non quelle di interesse nazionale, ma l'attività di circolo è sempre proseguita, visto che i protocolli anti Covid erano stati introdotti già da tempo", ha spiegato il vice presidente Victor Coggiola. "Per quanto riguarda gli animali, non è previsto impedimento al padrone di portare il proprio cane, solo sul green è vietato, a meno che si tratti di un cane di piccola taglia che può essere tenuto attaccato alla sacca: poi sta al buon senso delle persone sapersi regolare".

Cani ammessi soltanto se si è soci

Ancora diversa la situazione al Golf Club La Mandria. Il segretario Fabio Collecorvino fa notare che "non sono ammessi i cani per chi non è socio dell'attività. Se li si porta al seguito, bisogna lasciarli in una delle aree attrezzate, ma non possono seguire il padrone durante il percorso di gara". E, considerato che adesso, con l'arrivo del caldo, a luglio e agosto normalmente ci sono meno soci e ospiti presenti, la situazione non cambia. "Le regole sono regole. Se il cane scappa e comincia a scavare buche, si rovinerebbe il prato e sai che danni: meglio evitare".

A Moncalieri serve l'ok del circolo

Al Golf Club di Moncalieri, invece, spetta al circolo autorizzare o meno la presenza degli amici a quattro zampe: "Normalmente da noi i cani possono andare dappertutto, non ci sono grosse limitazioni", ha spiegato Mattia Campadello. "Solo sul green è sconsigliato portarlo, ma abbiamo diverse aree attrezzate per poter ospitare l'animale, mentre il padrone gioca e si rilassa".

Una situazione non dissimile a quella che si trova al Golf Club Le primule di strada Rondissone a Mazzè: "Abbiamo un centro estivo molto strutturato, dopo che la nostra Club House è stata ristrutturata durante il lockdown", racconta la segretaria Erica Bertaglia. "Ci sono possibilità di accesso per i bimbi, con aree attrezzate, l'ingresso è possibile anche per i cani, ad eccezione del green: il campo di gara è l'unico posto dove il padrone non può averlo con sè".