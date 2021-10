Prorogate fino al 18 luglio le mostre del format "Camera Doppia"

Le mostre del format espositivo CAMERA DOPPIA, Lisette Model. Street Life, curata da Monica Poggi, e Horst P. Horst. Style and Glamour, curata da Giangavino Pazzola, vengono prorogate al 18 luglio 2021.

Considerando il buon risultato dell’affluenza di pubblico in questi primi mesi di graduale ritorno alla normalità – commenta il direttore di CAMERA, Walter Guadagnini – siamo felici di aver preso la decisione di lasciare ancora un paio di settimane ai visitatori perché possano varcare le porte di CAMERA e apprezzare gli scatti ironici e dissacranti di Lisette così come l’eleganza senza tempo delle fotografie di Horst.

CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, con una doppia personale dedicata a due importanti fotografi Lisette Model e Horst P. Horst, ha ripreso il filone espositivo dedicato ai grandi autori della storia della fotografia del XX secolo. Un ciclo – iniziato con la mostra su Carlo Mollino (2018) e proseguito con quella sull’opera di Man Ray (2019) – che offre lo spunto non solo per indagare il genio dei maestri, ma anche per apprezzare le diverse declinazioni artistiche nell’uso del linguaggio fotografico: dall’architettura al ritratto, dalla fotografia di strada a quella di moda.

Attraverso il format CAMERA DOPPIA, il centro espositivo di via delle Rosine 18 a Torino presenta al suo pubblico le personali Street Life dedicata a Lisette Model e Style and Glamour dedicata a Horst P. Horst: ironica e dissacrante street photographer lei e genio della fotografia di moda lui, punti di riferimento nello sviluppo del proprio specifico genere fotografico ed ispiratori di intere generazioni. Nonostante l’avvicinamento al mondo della fotografia inizi per entrambi a Parigi negli anni Trenta, il loro atteggiamento nei confronti dei soggetti ritratti è totalmente opposto: se per l’autrice austriaca i soggetti ritratti diventano caricature di sé stessi, emblema di una società goffa e decadente, per l’autore tedesco le proprie modelle rappresentano un’eleganza senza tempo, dai richiami classici e dalla bellezza statuaria. Anche per questo le mostre si presentano come una doppia occasione per scoprire due grandi protagonisti della storia del linguaggio fotografico in grado di rilevare la ricchezza culturale dei decenni in esame.